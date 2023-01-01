Теория ограничений. Основные подходы, инструменты и решения. Дмитрий Егоров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Это раздел книги «Управление запасами в цепях поставок», предназначенный для тех, кто хочет познакомиться с Теорией ограничений, но еще не готов изучать разработанные в рамках ТОС решения.Она сформирована на основе Словаря TOCICO и включает в себя авторский выбор наиболее важных открытий и инструментов ТОС.



Теория ограничений слушать на видеосервисе Wink.