WinkАудиокнигиТеория ограничений. Основные подходы, инструменты и решения. Дмитрий Егоров
Теория ограничений. Основные подходы, инструменты и решения. Дмитрий Егоров (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес140 мин12+
Сюжет
Это раздел книги «Управление запасами в цепях поставок», предназначенный для тех, кто хочет познакомиться с Теорией ограничений, но еще не готов изучать разработанные в рамках ТОС решения.Она сформирована на основе Словаря TOCICO и включает в себя авторский выбор наиболее важных открытий и инструментов ТОС.
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