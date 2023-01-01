Теория катастрофы. Книга 2. Лезвие выбора. Николай Горькавый
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Теория катастрофы. Книга 2. Лезвие выбора. Николай Горькавый

Теория катастрофы. Книга 2. Лезвие выбора. Николай Горькавый (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика678 мин12+
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Сюжет

Девочка-маугли Никки, спасeнная с корабля, разбившегося на астероиде, попадает в самую гущу острой борьбы двух мировых сил. Чтобы выжить, ей ничего не остается, как спутать их карты и стать третьей мировой силой. На полудетские плечи сваливается непомерная тяжесть решений, от которых зависит судьба всего человечества. Будущее мира зависит от политического союза с Северными династиями, который возможен только при условии брака с принцем. Можно ли ради спасения человечества предать свою любовь и обречь лучшего друга на смерть?

Теория катастрофы слушать на видеосервисе Wink.

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