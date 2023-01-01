Теория катастрофы. Книга 1. Марсианские приключения. Николай Горькавый
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Теория катастрофы. Книга 1. Марсианские приключения. Николай Горькавый

Теория катастрофы. Книга 1. Марсианские приключения. Николай Горькавый (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика681 мин12+
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Сюжет

Девочка Никки выросла на необитаемом астероиде, где еe единственным другом и наставником был компьютер Робби. Когда она возвращается в мир людей, то обнаруживает, что на неe охотятся какие-то могущественные враги. Она не только выживает и поступает в элитный Лунный колледж, но и становится королевой. Вот только у королев врагов ещe больше. Во время путешествия на Марс она и еe друг Джерри раскрывают тайну смерти родителей Никки, но и сами чуть не погибают в ледяной полярной пещере.

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