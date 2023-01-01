Теория большого срыва. Как похудеть без диет, тренажеров и дожоров. Галина Турецкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Галина Турецкая – кандидат психологических наук и член Профессиональной Психотерапевтической Лиги поможет вам разобраться в причинах переедания и лишних килограммов. Более 100 000 людей благодаря мощным психологическим практикам смогли побороть пищевые расстройства и снизить вес без диет и тренажеров. Попробуйте изменить вашу жизнь прямо сейчас, ведь она слишком прекрасна, чтобы тратить ее на диеты и срывы! Книга озвучена автором Галиной Турецкой.



Теория большого срыва слушать на видеосервисе Wink.