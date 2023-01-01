Теория адаптивного рынка: финансовая эволюция со скоростью мысли. Эндрю Ло. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга объединяет идеи и знания из множества областей, которые помогают понять механизмы работы рынков и поведение инвесторов. Это дополнение к гипотезе эффективного рынка, которая не дает полного объяснения кризисам и неожиданным событиям. Книга содержит много интересных примеров, которые �позволяют больше узнать об экономике, финансовом анализе, нейробиологии, психологии и эволюции.



Теория адаптивного рынка: финансовая эволюция со скоростью мысли слушать на видеосервисе Wink.