Теоретические отношения. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Дома после работы Андрея Ракитина ждал неприятный разговор с женой. Светлана сообщила, что ей известно о романе мужа с новой сотрудницей Инной, которую он собирался сделать личным помощником. Светлана потребовала, чтобы Андрей уволил девушку, привычно напомнив мужу, что он всего лишь нанятый работник в компании ее отца. Несмотря на угрозы жены, Андрей продолжал ухаживать за Инной и все больше в нее влюблялся. Однако девушка отказывала ему во взаимности – она не хотела отношений с женатым мужчиной. Роман Андрея раздражал Светлану, и она пришла к нему на работу, чтобы разобраться с соперницей. Застав Инну в объятиях мужа, она вновь потребовала от него уволить девушку, а потом увела его домой. В этот же вечер Андрей позвонил Инне. Он сказал, что готов уйти от жены, но тогда ему придется искать новую работу и снимать квартиру. Девушка ответила, что ее не пугают трудности. Андрей объявил Светлане, что уходит от нее. Она не могла поверить, убеждала мужа, не совершать опрометчивых поступков, но он заявил, что больше не хочет быть вещью, купленной женой для забавы. Счастливый Андрей пришел к Инне. Он был рад, что их отношениям теперь никто не мешает. Однако девушка сообщила ему шокирующую правду – она его родная дочь. Восемнадцать лет назад он бросил ее мать ради выгодной женитьбы, а потом отказал ей в единственной просьбе – помочь дочери, то есть Инне, с поступлением в институт. Андрей понял, что жестоко наказан за свои ошибки. Андрей решил, что собственный бизнес поможет ему встать на ноги и пережить удар, но его компания разорилась, а новую работу найти не удавалось. В это трудное время Светлана предложила Андрею вернуться в семью, но он отказался и настоял на разводе. Он разыскал дочь и предложил ей строить отношения с чистого листа.



Теоретические отношения слушать на видеосервисе Wink.