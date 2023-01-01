WinkАудиокнигиТень ветра. Михаил Ахманов
Тень ветра. Михаил Ахманов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика961 мин12+
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Сюжет
Далекие и неведомые миры всегда манили несчастных, измученных эмоциями и противоречиями, накопившимися на праматери Земле. Словно мощным неуправляемым взрывом разметало осколки человечества во время стихийной экспансии в Космос. Ждать ли нового взрыва или все проблемы экс-землян позади? Хорошо, что еще остались люди, ищущие ответа на этот вопрос, и один из них – ловкий и бесстрашный Дик Саймон, умеющий хотя бы на миг опережать своих коварных врагов.
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