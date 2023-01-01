Тень Мануила. Анна Бардо (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Молодой аспирант из России, по имени Леон, приехав работать в Стамбул, получает от случайного знакомого зашифрованную средневековую рукопись. Ее владелец убит и за ней явно ведется охота. Но не из-за еe стоимости или древности, а из-за самого текста, способного поднять в Стамбуле большой переполох. Странным образом эта рукопись влияет на всех людей, так или иначе с ней связанных, как будто их судьбы вплетены в нарисованный с обратной стороны византийский узор.



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