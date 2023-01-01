Тень. Иван Филиппов (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Роман «Тень» – фантастический экшн триллер в духе «Ночного дозора» Лукьяненко и захватывающая историческая драма – пэтчворк, вдохновленная «Облачным атласом». В дебютном романе креативного продюсера «Нон-Стоп Продакшн» и автора топовых подкастов по теме киноиндустрии Ивана Филиппова Москва оборачивается своей «подземной» теневой стороной – обителью неупокоенных душ, чей выбор и решимость определит судьбу миллионов современных москвичей. Главный герой романа, следователь Степан Корнеев. Вопреки воле начальства, Корнеев пытается выяснить обстоятельства гибели в ДТП юной девушки Сони. Виновным назначают мигранта, водителя поливальной машины, сбежавшего с места происшествия. Но Степан видит в деле нестыковки, да и непосредственный начальник слишком настойчиво требует от него прекратить расследование. Он даже не успевает что-то дельное выяснить, как тем же вечером его убивают. Но именно с трагической гибели и начинаются для Степана настоящие приключения. Москва выбирает его своим героем – Тенью – отправляю Степу в причудливый мир Подмосковия – подсознания города, населенного неупокоенными душами всех погибших в нем с момента основания. Убийцы и самоубийцы, чьи тела не были найдены и по правилам захоронены, вынуждены ожидать здесь конца света. Таких душ, теперь густо населяющих этот причудливый мир, накопилось немало – монгольская царевна, войны всех эпох от борьбы с Ордой и Наполеона до солдат Второй мировой, священники, профессора, князья и конюхи или просто обычные люди, оказавшиеся не в то время не в том месте. Город чувствует смертельную угрозу и Степа должен найти и уничтожить злодея, замыслившего уничтожить Москву. Почему город выбирает для своего спасения ничем не выдающегося полицейского? Какая связь между дорожным происшествием со случайной (случайной ли?) жертвой и хтоническим злом, угрожающим столице?



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