Тень императора. Василий Сахаров (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярного российского писателя фантаста Василия Сахарова – «Тень императора», восьмую в серии «Уркварт Ройхо». Книга прочитана популярным артистом, режиссером и актером дубляжа Сергеем Горбуновым. После сражений на Восточном фронте граф Ройхо возвращается в свои владения. Он восстанавливает силы и наслаждается долгожданным покоем. Однако продолжается это недолго. По велению своего учителя Иллира Анхо, полубога и верного паладина богини Кама-Нио, граф отправляется в Грасс-Анхо, столицу империи Оствер. Его принимает император, и Ройхо становится советником государя. Это неожиданность, но Ройхо воин и готов ко всему. И опять граф в гуще событий, формирует дворянские отряды, сражается с врагами, изменниками и вампирами и становится не просто слугой императора, а его Тенью. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Тень императора слушать на видеосервисе Wink.