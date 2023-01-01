Тень для драконьего принца. Санна Сью (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Тень для драконьего принца» – роман Санны Сью, жанр любовное фэнтези, юмористическое фэнтези, попаданцы. Внезапно стать попаданкой и оказаться в лапах грозного красавца-дракона доводится немногим… Я простая девушка с обычными планами и среднестатистическими мечтами: зарплату побольше да любовь всей жизни встретить. И, кажется, встретила… Но на самом интересном месте вдруг очнулась в теле какой-то там «тени» вообще в другом мире! И теперь лечу с наследником драконов на учёбу в магическую академию. Тень, видите ли, обязана его сопровождать, иначе его не примут. Но какая из меня тень? Я домой хочу, в свой привычный мир! Отпустите, а? Иначе я вам тут всё мироустройство нечаянно поломаю!



Тень для драконьего принца слушать на видеосервисе Wink.