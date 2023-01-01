Тень белого ворона. Ян Мир (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Если верить старой легенде, в этот мир попадают худшие из грешников, которых не принял даже ад. Им был дарован шанс искупить свою вину. Но они его утратили. Они погрязли в ненависти, междоусобицах и войнах. Единственная надежда для оставшихся в живых – последний прибывший, чье появление возвестит о конце этого мира. Но что, если последний прибывший уже здесь?.. Рен нашел ее в снегу – хрупкую девчонку с медно-рыжими волосами. Как и все прибывшие, она не помнит, кто она и откуда. Однако явственно ощущает – в прошлой жизни она знала того, кто ее спас. Рен тоже чувствует с ней тесную связь. Хладнокровный убийца, наемник, он пытается объяснить ей – этот мир не прощает ошибок: проявление милосердия равноценно смерти. Кажется, девчонка не способна усвоить урок, но очень скоро она понимает – ради Рена она готова на всё.



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