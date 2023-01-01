Темный цветок. Джон Голсуорси (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Темный цветок» (1913) – роман, задуманный, по словам Голсуорси, как «исследование Страсти» это драма о любви и духовных исканий художника. С тонким психологизмом автор описывает смятение чувств влюбленного героя, для которого страсть как темный цветок, источающий терпкое благоухание. Человек в любом возрасте тоскует о любви, но лишь однажды дано ему испытать это могучее чувство, которое превосходит все, «которое и в бесчестии, горе и смятении духа содержит в себе всю истинную честь, радость и душевный покой.



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