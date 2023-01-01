Темный ратник. Факультет. Том 1. А. Райро (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Кто-то теряет ногу, кто-то – руку, а я потерял всё тело и свой мир в придачу. Однажды, тестируя партию новых боевых доспехов, я взорвался прямо во время проверки и… Нет, не умер. Очнулся среди смертоносной пустоши на арене для боя. Оказалось, это вступительный экзамен на Факультет Ратников спецшколы элитных магов, где учат управлять призванными воинами. И, чтобы выбраться с арены, мне придётся взять под управление самого непокорного ратника школы. Соблазнительную воительницу со скверным характером. Главное помнить, что это не бездушный доспех, к каким я привык, а опасное существо, обещавшее мне незабываемый первый курс.



Темный ратник слушать на видеосервисе Wink.