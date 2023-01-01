Темный призыватель. Андрей Хорошевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Остался последним из рода, да еще и старший род отказался от тебя? Казалось бы, на этом заканчиваются все перспективы стать магом, но Егор не привык так просто сдаваться. За несколько лет создать свой собственный успешный бизнес и развить самостоятельно себя до уровня чародея могут не многие, но он сумел. Казалось бы, Егору удалось добиться всего, о чем он мечтал, но единственное решение меняет все. Похоже, миру придется узнать, на что именно способен Темный призыватель.



Темный призыватель слушать на видеосервисе Wink.