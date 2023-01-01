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Темный Паладин. Начало. Василий Маханенко (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези1072 мин12+
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Сюжет
"Начало" роман Василия Маханенко, первая книга цикла «Паладин», жанр фэнтези, ЛитРПГ. Легко ли выжить в игровом мире? Можно дать утвердительный ответ, если не знать дополнительные условия. Они необычны: реальный мир, в котором ты жил всю свою жизнь. Враг, жаждущий тебя уничтожить. Собственн�ый класс, которому на тебя плевать. Все еще уверены, что выжить легко? Тогда добро пожаловать в ИГРУ! Она докажет вам обратное.
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