Темный Паладин. Начало. Василий Маханенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Начало" роман Василия Маханенко, первая книга цикла «Паладин», жанр фэнтези, ЛитРПГ. Легко ли выжить в игровом мире? Можно дать утвердительный ответ, если не знать дополнительные условия. Они необычны: реальный мир, в котором ты жил всю свою жизнь. Враг, жаждущий тебя уничтожить. Собственн�ый класс, которому на тебя плевать. Все еще уверены, что выжить легко? Тогда добро пожаловать в ИГРУ! Она докажет вам обратное.



Темный Паладин слушать на видеосервисе Wink.