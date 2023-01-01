Темный лес. Ходок. Александра Лисина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Ходок» – фантастический роман Александры Лисиной, первая книга цикла «Темный лес», жанр героическая фантастика, приключенческое фэнтези. Стрегон и его побратимы – лучшие наемники Интариса, и их услуги всегда востребованы. Однако последний заказ оказывается непростым: от них требуется найти проводника через Проклятый лес, где даже спустя пять веков после гибели Изиара, древнего владыки темных эльфов, люди стараются не появляться. Стрегон поначалу сомневался, что сумеет отыскать нужного человека: безумцев, готовых сунуть голову в пасть хмере, в Обитаемых землях было немного. Однако проводник, как ни странно, нашелся. Правда, местные поговаривали, что Ходок – существо со странностями и что ни один из тех, кто уходил с ним в Проклятый лес, обратно не вернулся. «Но это уже проблемы нанимателя…» – так подумал Стрегон, соглашаясь на услуги этого человека и даже не подозревая, насколько сильно новый заказ изменит его жизнь.



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