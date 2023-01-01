Темный эльф. Владыка. Александра Лисина (книга, 2020) слушать онлайн

«Владыка» – фантастический роман Александры Лисиной, вторая книга цикла «Темный эльф», жанр героическая фантастика, приключенческое фэнтези. Тирриниэль илле Л’аэртэ – владыка Темного леса и самый могущественный эльф на Лиаре. Вернее, он был таким, пока его не поразил неизлечимый недуг. Единственная его надежда – отрекшийся от престола сын, которого он когда-то собственноручно отлучил от рода. Но шансов на возвращение наследника практически нет. Другие претенденты на престол слабы. В отсутствие сильного владыки Темному лесу грозит катастрофа… но тут на окраине леса объявляется никому не известный эльф, при виде которого в Тирриниэле вновь оживает надежда. Последний маг из правящего рода, прямой потомок Изиара… вот только юному эльфу трон и даром не нужен. И чтобы его переубедить, владыка Темного леса вынужден пойти на крайние меры.



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