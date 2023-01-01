Темный эльф. Хранитель. Александра Лисина (книга, 2020) слушать онлайн

«Хранитель» – фантастический роман Александры Лисиной, первая книга цикла «Темный эльф», жанр героическая фантастика, приключенческое фэнтези. Если бы кто-нибудь сказал младшему хранителю знаний и ближайшему родственнику владыки Темного леса, что его отправят с почти безнадежной миссией в Серые пределы, он бы не поверил. Для темного эльфа – это верная смерть. Но приказ есть приказ, и Линнувиэль лерре Л’аэртэ отправляется в самое жуткое место на Лиаре в надежде, что его не съедят по дороге дикие хмеры, не выпьют досуха вампиры-пересмешники, а хозяин тех мест, когда-то отрекшийся от темноэльфийского престола, не убьет его, как только увидит. Впрочем, Линнувиэль еще не знает, что уговорить лорда Торриэля вернуться в Темный лес – это еще полдела. Гораздо сложнее уцелеть при встрече со Стражами Серых пределов. Вернее, с Гончими… а если уж совсем точно, то с одной-единственной Гончей, встреча с которой может стать для хранителя последней.



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