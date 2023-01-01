Темные времена. Враг. Александра Лисина (книга, 2020) слушать онлайн

«Враг» – фантастический роман Александры Лисиной, первая книга цикла «Темные времена», жанр героическая фантастика, приключенческое фэнтези. Когда над миром сгущаются тучи, а смертные и бессмертные вынуждены объединиться, на плечи темного эльфа ложится ноша смертника, от которого зависит будущее нескольких рас. Но, отправляясь в полный опасностей путь, Таррэн не предполагал, что смерть с первых же дней последует за ним по пятам, бесшумной тенью заскользит вдоль зеленой обочины. Только подстережет его не в облике зверя или демона, а спрячется под маской простого человеческого мальчишки, чья исступленная ненависть к бессмертным способна разрушить все, к чему Таррэн шел не одно столетие.



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