Темные века европейской истории. От падения Рима до эпохи Ренессанса. Чарльз Оман (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

В 476 году пала Западная Римская империя. Обширные территории Западного Средиземноморья оказались в руках вандалов, вестготов, франков и других племен, которых римляне прежде называли варварами. Римской империи, такой, какой ее знал Древний мир, больше не было. Но, даже в условиях упадка власти, Европа не погрузилась во мрак. По-прежнему существовала Восточная Римская империя, под покровительством императоров процветали искусства, науки и ремесла, совершенствовалась правовая система. На обломках Западной Римской империи возникали новые могущественные государства – королевства франков, остготов и вестготов. Британский военный историк Чарльз Оман проливает свет на период, именуемый Темными веками, всесторонне описывает личности и раскрывает характер правителей – от Теодориха Великого, который властвовал в Италии в начале VI века, до Карла Великого, первого императора франков. Историк наглядно показывает, как в конфликтах раннего Средневековья был заложен фундамент современной Европы.



Темные века европейской истории слушать на видеосервисе Wink.