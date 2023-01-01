Темные века европейской истории. От падения Рима до эпохи Ренессанса. Чарльз Оман
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Темные века европейской истории. От падения Рима до эпохи Ренессанса. Чарльз Оман

Темные века европейской истории. От падения Рима до эпохи Ренессанса. Чарльз Оман (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Учебная и научная литература16+

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Сюжет

В 476 году пала Западная Римская империя. Обширные территории Западного Средиземноморья оказались в руках вандалов, вестготов, франков и других племен, которых римляне прежде называли варварами. Римской империи, такой, какой ее знал Древний мир, больше не было. Но, даже в условиях упадка власти, Европа не погрузилась во мрак. По-прежнему существовала Восточная Римская империя, под покровительством императоров процветали искусства, науки и ремесла, совершенствовалась правовая система. На обломках Западной Римской империи возникали новые могущественные государства – королевства франков, остготов и вестготов. Британский военный историк Чарльз Оман проливает свет на период, именуемый Темными веками, всесторонне описывает личности и раскрывает характер правителей – от Теодориха Великого, который властвовал в Италии в начале VI века, до Карла Великого, первого императора франков. Историк наглядно показывает, как в конфликтах раннего Средневековья был заложен фундамент современной Европы.

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