Темные боги. Жатва. Андрей Красников (книга, 2023) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет четвертую аудиокнигу популярной серии «Темные боги» известного российского писателя Андрея Красникова – «Темные боги. Жатва». Книга прочитана популярным артистом театра и кино, актером дубляжа Станиславом Федорчуком. Осознав все недостатки своего развития, Максим принимает решение отправиться в дальний рейд по тылам враждебной страны. Чтобы приблизиться к статусу мага, ему нужно отбросить последние сомнения, окончательно смириться с ролью проводника душ и начать действовать с максимальной эффективностью. К сожалению, этот путь таит в себе слишком уж много подводных камней. И моральные терзания по поводу отнятых жизней являются лишь самой меньшей из грядущих проблем. Художник: О. Щербаков. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



Темные боги слушать на видеосервисе Wink.