Темное солнце (в ее руках), или Восхождение Ленсара. Екатерина Лоринова (книга, 2020) слушать онлайн

Темное солнце (в ее руках), или Восхождение Ленсара- фантастический роман Екатерины Лориновой, третья книга цикла «Хроники Ниариса», жанр любовное фэнтези, юмористическое фэнтези. Ленс с рождения рос привязанным к лекарству, рос тенью своего брата – наследного принца, обаятельного красавца и си�льнейшего стихийного мага (то ли маг, то ли просто дурак, угу). А если в один прекрасный день сказать «да» тьме, можно ли все изменить? Или станет только хуже? Милорада была простой дочерью егеря, пока в ней не проснулся провидческий Дар. Она стала единственным свидетелем тайны Ленса – и его темной страстью.



Темное солнце (в ее руках), или Восхождение Ленсара слушать на видеосервисе Wink.