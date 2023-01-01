Темное солнце (в ее руках), или Восхождение Ленсара. Екатерина Лоринова
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Темное солнце (в ее руках), или Восхождение Ленсара. Екатерина Лоринова

Темное солнце (в ее руках), или Восхождение Ленсара. Екатерина Лоринова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика891 мин16+

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О книге

Темное солнце (в ее руках), или Восхождение Ленсара- фантастический роман Екатерины Лориновой, третья книга цикла «Хроники Ниариса», жанр любовное фэнтези, юмористическое фэнтези. Ленс с рождения рос привязанным к лекарству, рос тенью своего брата – наследного принца, обаятельного красавца и сильнейшего стихийного мага (то ли маг, то ли просто дурак, угу). А если в один прекрасный день сказать «да» тьме, можно ли все изменить? Или станет только хуже? Милорада была простой дочерью егеря, пока в ней не проснулся провидческий Дар. Она стала единственным свидетелем тайны Ленса – и его темной страстью.

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Жанр
Фантастика
Время
891 мин / 14:51

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