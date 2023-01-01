WinkАудиокнигиТемнеющий берег. Николай Лесков
Темнеющий берег. Николай Лесков (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Нон-фикшн12+
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Сюжет
Статья написана по поводу циркуляра министра народного просвещения Делянова от 18 июня 1887 года, в котором предписывалось не принимать в гимназии «детей кучеров, прачек, мелких лавочников и т. п.»; циркуляр этот, получивший в обществе название «циркуляра о кухаркиных детях», явился одним из зве�ньев политики царского правительства, направленной на ограждение гимназий от детей «низших сословий».
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