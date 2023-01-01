Темная вода. Ханна Кент (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ирландия, XIX век. В большие города уже пришла индустриальная эра, а обитатели деревенской глубинки, как и тысячу лет назад, верят в сверхъестественное. Когда у Норы Лихи скоропостижно умирают еще нестарый муж и молодая дочь, а четырехлетний внук теряет способность ходить и разговаривать, женщина понимает, что стала жертвой фэйри, или «добрых соседей», как их боязливо-уважительно называют жители долины. Против этих существ бессильны и лекарь, и священник – фэйри сами выбирают, кому помогать, а кому вредить. Нора обращается к знахарке Нэнс Роух, которая, по слухам, знается с «добрыми соседями»: ей ведома сила трав, воды и огня, она сумеет прогнать подменыша и вернуть бабушке здорового внука… В своей второй книге автор всемирного бестселлера «Вкус дыма» Ханна Кент снова обращается к реальным историческим событиям – «Темная вода» написана на материалах судебного процесса в ирландском графстве Керри в 1826 году. Отзывы Абсолютное погружение в страну и эпоху, потрясающая достоверность событий, персонажей, предметов и всей окружающей среды. Irish Independent Это захватывающая и глубокая книга о том, как люди в отчаянных обстоятельствах хватаются за традиции и ритуалы как спасение от собственного бессилия. Guardian Исключительная книга… Едва ли не сильнее «Вкуса дыма». Sunday Times



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