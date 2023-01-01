Темная книга: Магическая Разведка. Дэниэл Кахелин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Темная книга: Магическая разведка» – фантастический роман Дэниэля Кахелина, жанр боевое фэнтези, героическое фэнтези. Магическая разведка создавалась ради поддержания баланса между добром и злом. Таинственные и могущественные люди в капюшонах, обладающие силой стихий, спасали мир от злодеев, стремящихся его уничтожить. Так было раньше. Со временем наш мир перестал быть черно-белым. Преступления стали изощрeннее, а враги порой скрываются под личиной друзей. Мы, детективы Магической разведки, уже не носим плащей с капюшонами и никого не повергаем в шок своим воинственным видом. Лишь наша цель осталась неизменной. Мы сохраняем равновесие в мире.



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