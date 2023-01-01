Тело. Путеводитель для владельцев. Билл Брайсон. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Из чего сделан человек? Почему запахи вызывают воспоминания? Сколько байтов информации помещается в человеческом мозге? Почему до сих пор не существует синтетической крови? Откуда взялся разный цвет кожи? Почему не придумали таблетку для похудания? И еще на сотню вопросов о человеке и его здоровье отвечает книга Билла Брайсона «Тело. Путеводитель для владельцев». Для тех, кто знаком с внутренним устройством человека на уровне давно забытого школьного учебника анатомии, автор увлекательно и доступно объясняет строение и функционирование всех органов и систем нашего организма. Рассказывая о работе мозга, сердца и системы кровообращения, о роли костей и кожи, иммунной системы и гормонов, автор предлагает читателю вместе с ним восхититься совершенством человеческого организма. Ни один робот никогда не сравнится с человеком.



Тело слушать на видеосервисе Wink.