Тело. Путеводитель для владельцев. Билл Брайсон. Ключевые идеи книги.
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Тело. Путеводитель для владельцев. Билл Брайсон. Ключевые идеи книги.

Тело. Путеводитель для владельцев. Билл Брайсон. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Медицина, здоровье, красота41 мин16+

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Сюжет

Из чего сделан человек? Почему запахи вызывают воспоминания? Сколько байтов информации помещается в человеческом мозге? Почему до сих пор не существует синтетической крови? Откуда взялся разный цвет кожи? Почему не придумали таблетку для похудания? И еще на сотню вопросов о человеке и его здоровье отвечает книга Билла Брайсона «Тело. Путеводитель для владельцев». Для тех, кто знаком с внутренним устройством человека на уровне давно забытого школьного учебника анатомии, автор увлекательно и доступно объясняет строение и функционирование всех органов и систем нашего организма. Рассказывая о работе мозга, сердца и системы кровообращения, о роли костей и кожи, иммунной системы и гормонов, автор предлагает читателю вместе с ним восхититься совершенством человеческого организма. Ни один робот никогда не сравнится с человеком.

Тело слушать на видеосервисе Wink.

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