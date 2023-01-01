Тексты, которым верят. Коротко, понятно, позитивно. Петр Панда (книга, 2020) слушать онлайн
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Сюжет
Перед вами мощное оружие по усилению любых видов текстов. Своего рода «библия современного копирайтера». Только важное и действенное. Только проверенные методы, фишки и приемы от создателя стиля «Убедительно-позитивный копирайтинг» Петра Панды. С помощью этой книги вы научитесь создавать по-настоящему убедительные продающие и рекламные тексты. Теперь вы сможете писать не «как все». Это редкий и очень ценный навык. Писать в формате убедительного копирайтинга пока умеют единицы, но теперь и вы в числе избранных. Там, где другие будут повторять тысячи уже набивших оскомину штампов, вы будете бить точно в цель. Продавать. Убеждать. Доказывать. Вы научитесь писать так, чтобы читатели говорили: «Хотим как у вас» и «Мы вам поверили». Это элитарное знание, где за простотой подачи скрывается серьезная подготовка, опыт и знание закрытой профессиональной информации. Книга обязательна для изучения копирайтерам, контент-менеджерам, владельцам сайтов, бизнесменам, фрилансерам и всем тем, кто желает научиться создавать простые, конкретные, дружелюбные, ироничные, убедительные тексты для рекламы, бизнеса и просто конечного потребителя.
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