Технология блокчейн. То, что движет финансовой революцией сегодня. Дон Тапскотт,Алекс Тапскотт
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Технология блокчейн. То, что движет финансовой революцией сегодня. Дон Тапскотт,Алекс Тапскотт

Технология блокчейн. То, что движет финансовой революцией сегодня. Дон Тапскотт,Алекс Тапскотт (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Зарубежная литература852 мин16+

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Сюжет

Гениальное изобретение цифрового мира, блокчейн, – это механизм, который изменит финансовый мир и мир в целом навсегда. Больше не будет пропущенных транзакций, ошибок человека или машины или даже изменений, сделанных без согласия сторон. Дон и Алекс Тапскотты написали путеводитель по этому миру, который наконец даст ответ на вопрос: «Что же такое блокчейн?»

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