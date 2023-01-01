Технология блокчейн. То, что движет финансовой революцией сегодня. Дон Тапскотт,Алекс Тапскотт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Гениальное изобретение цифрового мира, блокчейн, – это механизм, который изменит финансовый мир и мир в целом навсегда. Больше не будет пропущенных транзакций, ошибок человека или машины или даже изменений, сделанных без согласия сторон. Дон и Алекс Тапскотты написали путеводитель по этому м�иру, который наконец даст ответ на вопрос: «Что же такое блокчейн?»



Технология блокчейн слушать на видеосервисе Wink.