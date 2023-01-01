Технологии Четвертой промышленной революции. Клаус Шваб,Николас Дэвис (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Четвертая промышленная революция меняет мир. Искусственный интеллект, блокчейн, нано- и биотехнологии уже трансформируют общество. Грандиозный взлет и падение самой известной криптовалюты биткоин – результат действий миллионов людей, доверившихся технологии. Клаус Шваб, основатель и бессменный председатель Всемирного экономического форума, утверждает: «Действия, которые мы совершаем сегодня, влияют на цепочку событий, трансформирующих мир. Технологии, которые нас окружают, меняются в результате наших решений, а затем меняемся и мы сами». Все мы участвуем в формировании будущего, и чтобы создать мир, в котором мы хотим жить, нужно осознать масштаб происходящих изменений. Более 200 ведущих мировых экспертов в области технологий, экономики и социологии приняли участие в работе над этой книгой, чтобы продемонстрировать читателям максимально полную картину трансформации окружающего нас мира.



Технологии Четвертой промышленной революции слушать на видеосервисе Wink.