Техники холодных звонков. То, что реально работает. Стивен Шиффман (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

О том, как не лениться лишний раз поднимать телефонную трубку и назначать встречи с незнакомыми людьми – вашими потенциальными клиентами. Ни один звонок не может стать лишним, убеждает Шиффман, он только может самым магическим образом внезапно увеличить ваш месячный, а то и годовой доход.



Техники холодных звонков слушать на видеосервисе Wink.