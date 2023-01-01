Техники холодных звонков. То, что реально работает. Стивен Шиффман
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Техники холодных звонков. То, что реально работает. Стивен Шиффман

Техники холодных звонков. То, что реально работает. Стивен Шиффман (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Зарубежная литература220 мин12+

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Сюжет

О том, как не лениться лишний раз поднимать телефонную трубку и назначать встречи с незнакомыми людьми – вашими потенциальными клиентами. Ни один звонок не может стать лишним, убеждает Шиффман, он только может самым магическим образом внезапно увеличить ваш месячный, а то и годовой доход.

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