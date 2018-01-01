Техника художественной прозы. Евгений Замятин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Евгений Замятин, безусловно, один из главных российских литераторов и мыслителей первой половины XX века. Он входил в круг интеллигенции, выступавшей зачастую против большевистского режима и отстаивавшей подлинные ценности национального искусства. Помимо писательской деятельности, Замятин был также и педагогом-просветителем, пользовавшимся особой популярностью у творческой молодежи того времени. В 1919 году он прочел курс лекции «Техника художественной прозы» в литературной студии при Доме искусств в тогда еще Петрограде. Десять лекций, от технических нюансов прозы до роли художника в обществе, дают исчерпывающую характеристику русской литературы во всех ее направлениях, успевших расцвести на рубеже XIX и XX веков, через призму мирового искусства. Настоящий энциклопедический взгляд не просто представителя, но и знатока как прозы, так и поэзии. © Storysidе



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