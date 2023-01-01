Тайсон Фьюри. Цыганский король. Найджел Коуторн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга озвучена с помощью искусственного интеллекта. Тайсон Фьюри яркий и эпатажный боксер-тяжеловес. Вы можете его боготворить или всей душой ненавидеть, но он точно не оставит вас равнодушным. Фьюри прослыл главным шоуменом в мировом боксе: его выступления на ринге завораживают, а поведение за пределами четырехугольника породило много легенд о жестком нраве Тайсона. Его высказывания в сочетании с находчивостью и неповторимым британским юмором бьют в самый нерв, поэтому он и считается мастером треш-тока. Остается загадкой, как в нескладном теле Тайсона сочетаются легкость движений, бесконечная боксерская смекалка, незаурядная выносливость и фантастическая техника. Но тем не менее Фьюри каждый раз подтверждает свой статус непобежденного тяжеловеса. И вряд ли кто-то сможет остановить его.



Тайсон Фьюри слушать на видеосервисе Wink.