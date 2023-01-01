Тайный канон Китая. Владимир Малявин. Ключевые идеи книги.
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Тайный канон Китая. Владимир Малявин. Ключевые идеи книги.

Тайный канон Китая. Владимир Малявин. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология27 мин16+

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Сюжет

Эта странная книга предлагает научиться тому, чему вроде бы и нельзя научиться — легкости. Множество парадоксов снова и снова указывают на сердцевину восточной мудрости: не делай лишних движений. Вслушивайся в собеседника, дай ему пройти навстречу тебе, не бросайся наперерез. Используй силу противника. Живи и наслаждайся каждым мгновением, всматривайся в раскрывающийся цветок возможностей, не торопись.

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