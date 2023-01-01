WinkАудиокнигиТайный канон Китая. Владимир Малявин. Ключевые идеи книги.
Тайный канон Китая. Владимир Малявин. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология27 мин16+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
Эта странная книга предлагает научиться тому, чему вроде бы и нельзя научиться — легкости. Множество парадоксов снова и снова указывают на сердцевину восточной мудрости: не делай лишних движений. Вслушивайся в собеседника, дай ему пройти навстречу тебе, не бросайся наперерез. Используй силу �противника. Живи и наслаждайся каждым мгновением, всматривайся в раскрывающийся цветок возможностей, не торопись.
Тайный канон Китая слушать на видеосервисе Wink.