Тайный дневник кота Бориса. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Котeнок Борис жаждет приключений. Быть музейным котом и охранять экспонаты от крыс – это же так скучно… Правда, остальные котята его не очень-то поддерживают. Для них сама жизнь в музее с его тайными ходами – уже очень увлекательное приключение. Но однажды Борис слышит, как крысы обсуждают ка�рту, которая приведeт их к сокровищу. Неужели где-то в музее есть никому неизвестное сокровище?! Это тянет на настоящее приключение!



Тайный дневник кота Бориса слушать на видеосервисе Wink.