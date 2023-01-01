Тайные общества всех веков и всех стран. Чарльз Геккертон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Кто управляет миром? Что происходит на самом деле? Они всегда были среди нас! Книга, которую вы держите в руках, методично и последовательно описывает все тайные общества, ордены и организации, существовавшие на земле с незапамятных времен. Масоны, тамплиеры, каббалисты – многие из них существ�уют и по сей день. Их члены обязаны скрывать и отрицать свое участие в них. Узнайте больше о мире, в котором вы живете. Узнайте о целях и задачах, объединяющих людей, живущих вокруг вас, в тайные организации, о которых вы даже не подозревали. Приоткройте завесу тайны.



Тайные общества всех веков и всех стран слушать на видеосервисе Wink.