Тайные общества. Полная история. Матвей Гречко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Настоящая энциклопедия тайных обществ всего мира! Вся правда о масонах, иллюминатах и розенкрейцерах. Аудионига рассказывает, как через века и тысячелетия передавался древний «гнозис» – сокровенное знание, поведанное богами первым людям. О том, кто такие катары, розенкрейцеры, мартинисты и иллюминаты чем отличаются карбонарии от кальдерариев какими делами занимались масоны в России и так ли уж страшны жидомасоны. Автор раскрывает секреты средневековых ведьм и алхимиков, описывает традиционные изуверские российские секты: скрытников, бегунов, хлыстов и скопцов их зловещие обряды, связанные с членовредительством и даже убийствами. Отдельные главы посвящены криминальным сообществам, тайнам нацистского Рейха, современным сектам и закрытым клубам «для избранных».



Тайные общества слушать на видеосервисе Wink.