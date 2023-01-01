WinkАудиокнигиТайны золота. Сборник
Тайны золота. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
История, Нон-фикшн247 мин12+
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Сюжет
В Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева золото находится под 79 номером. В химии обозначается как Aurum. В переводе с латинского значит Аврора – так в Древнем Риме величали богиню утренней зари. Золото – это самый известный из благородных металлов и редчайший элемент в земной коре. Но золото одновременно и широко распространенный металл, металл – космополит. Из этой аудиокниги вы узнаете о загадках золота, его происхождении во вселенной, мистических свойствах, роли в истории человечества и многом другом.
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