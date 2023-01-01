Тайны трафика. Секретный учебник по наполнению веб-сайтов и воронок продаж клиентами вашей мечты. Рассел Брансон. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Обычные книги о продвижении в соцсетях и поисковых машинах устаревают прежде, чем выйдут из типографии. Но эта — совсем другое дело. Рассел Брансон делится алгоритмами продвижения, которые никогда не устареют и не потеряют эффективности. Он учит анализировать процессы развития сетевых платформ и площадок, ориентироваться в постоянно меняющихся трендах и легко и обоснованно принимать оптимальные решения по поводу платного и бесплатного продвижения. Изучите алгоритмы, которые будут актуальны всегда, и контролируйте продвижение для себя и для клиентов.





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