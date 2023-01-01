Тайны открытия Антарктиды. Владимир Шигин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига «Тайны открытия Антарктиды» известного российского писателя-мариниста Владимира Шигина знакомит слушателей со многими неизвестными и малоизвестными обстоятельствами открытием Антарктиды в январе 1820 года русскими моряками. Автор подробно и интересно рассказывает о тайных международных интригах, которые предшествовали началу экспедиции, любопытных деталях снаряжения шлюпов «Восток» и «Мирный», поисках руководителя экспедиции, личной заинтересованности императора Александра Первого в том, чтобы экспедиция была секретной. Автор отвечает и на вопрос об отсутствии на судах экспедиции знаменитых европейских ученых. Весьма подробно и увлекательно Владимир Шигин рассказывает и о самом плавании двух прусских шлюпов к ледяным берегам южного континента. Апеллируя документальными фактами, Владимир Шигин доказывает приоритет русских первооткрывателей не только в открытии самой Антарктиды, но еще 29 неизвестных ранее островов и атоллов. Слушатель узнает много интересного о том, почему на русских шлюпах были не белые, а алые паруса, почему матросы не хотели есть пингвинье мясо и как офицерам удалось их в этом убедить, о столкновениях русских судов с айсбергами и о том, как наши моряки высаживались на айсберги для их изучения и… пополнения запасов пресной воды. Подробно останавливается автор на биографиях участников первого российского антарктического плавания и их дальнейших судьбах. Особо следует отметить малодоступную информацию Владимира Шигина об истории борьбы первых держав мира за приоритет в открытии Антарктиды и ее раздел, о позиции в это вопросе царской России и Советского Союза, о современной ситуации вокруг Антарктиды и перспективах ее развития. Безусловно, что новая аудиокнига Владимира Шигина «тайны открытия Антарктиды» станет настоящим подарком настоящим ценителям качественной аудио-литературы, всем тем, кто интересуется героическим прошлым нашего Отечества, историей флота и загадками мировой истории.



Тайны открытия Антарктиды слушать на видеосервисе Wink.