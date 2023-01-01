Тайны мадам Дюбуа. Анастасия Логинова (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

На пароходе в открытом море, в компании десятка незнакомцев, легко почувствовать себя не в своей тарелке. Особенно если ненавистный муж вдруг обнаруживается за бортом с твоим шарфом на шее, а вереница последующих смертей определенно указывает на твою причастность. Случайность? Вряд ли. Но кто станет следующим? И кто все это начал? Многие считают, что очаровательная Лили Дюбуа не очень-то похожа на убитую горем вдову. И они правы. У мадам Дюбуа еще немало тайн.



Тайны мадам Дюбуа слушать на видеосервисе Wink.