Тайны экспедиции капитана Невельского. Владимир Шигин (книга, 2021) слушать онлайн

До сих пор Амурская экспедиция 1849-1855 годов окружена множеством тайн, слухов и недомолвок. Из всех географических экспедиций Амурская самая необычная, так как состоялась вопреки воле руководителей государства, благодаря личной инициативе, энтузиазму и подвижничеству просто офицера капитан-лейтенанта Геннадия Невельского. Обо всех сложностях этой уникальной и невероятно трудной экспедиции, о тех невероятных лишениях, которые пришлось перенести его участникам и о тех выдающихся открытиях, которые они совершили расскажет вам в своей новой аудиокниге «Амурская экспедиция» известный писатель-маринист Владимир Шигин. Особое внимание автор уделил личной жизни своих героев. Слушатели впервые услышат не только о приключениях в океане и приморской тайне, но и об убийствах на почве ревности, невероятной взаимной и безответной любви, о настоящей мужской дружбе и предательстве, о верности и коварстве, чести и бесчестии… Аудиокнига Владимира Шигина «Амурская экспедиция» – это то, что нужно знать каждому, кто любит Россию, хочет знает о ее героическом прошлом и великом будущем.



Тайны экспедиции капитана Невельского слушать на видеосервисе Wink.