Тайны человека. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Человек изучает свое физическое тело в продолжение всей своей истории. И хотя наука сделала множество поразительных открытий, и давно известны функции каждого органа, человеческий организм не перестает нас удивлять необычайной выносливостью и чудесами приспособляемости. Часто человек не подозревает, какие возможности заключены в его собственном теле, и только чрезвычайные ситуации и угроза гибели способны мобилизовать могущественные силы, скрытые до времени. Из этой аудиокниги вы узнаете о самых удивительных загадках человеческого организма. ©



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