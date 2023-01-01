Тайная мишень. Сергей Бакшеев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В квартире бизнесмена Дмитрия Мальцева найден труп мужчины в домашнем халате, с проломленной головой. Рядом – жена Дмитрия Инна, вся в крови и на грани обморока. По словам соседей, супруги часто ссорились. Очередное убийство из ревности… Кажется, его вот-вот раскроют по горячим следам, а женщи�на даст признательные показания. Однако с каждой минутой дело становится сложнее и загадочнее. Погиб вовсе не Дмитрий, а его брат, недавно вернувшийся из мест лишения свободы. Инна же действительно признается в убийстве, но… совершенно другого человека!



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