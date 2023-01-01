Тайная лавка ядов. Сара Пеннер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

1. Роман «Тайная лавка ядов» был переведен на 23 языка и признан самым громким дебютом 2021 года. Сара Пеннер сплела историю трех героинь и двух эпох в единый рассказ о ядах, мести и тайном объединении женщин, поддерживающих друг друга во враждебном к ним мире. 2. Захватывающая, интригующая история, пропитанная духом старых-добрых английских романов: с узкими лондонскими улочками, зваными ужинами, хозяевами, слугами, тайнами, секретами и скелетами в шкафах никого не оставит равнодушным. 3. «Тайная лавка ядов» – роман о сестринстве, выстраивании границ и о том, как одна женщина может спасти другую, несмотря на то, что их разделяют два столетия. 4. Динамичный, феминистский роман придется по вкусу фанатам сериала «Почему женщины убивают» 5. Каждый читатель получает дополнительные материалы для полного погружения в атмосферу романа: аудиокнигу, статью и обои для скачивания. 6. Fox купил права на съемки сериала по книге! Бестселлер The New York Times, книга месяца клуба Опры Уинфри. История женщины, жившей в XVIII веке, удивительным образом перекликается с судьбой нашей современницы. 1791 год. Холодный февральский вечер. Задворки маленького лондонского переулка. Нелла в своей аптекарской лавке ожидает новую заказчицу. Когда-то Нелла была целительницей, а теперь использует свои знания, чтобы помочь отчаявшимся женщинам освободиться от мужчин, обошедшихся с ними подло и жестоко. Но в тот вечер вместо заказчицы у нее на пороге появится двенадцатилетняя Элайза, и это знакомство привед...Слушайте книгу.



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