Тайная дочь президента. Дана Стар (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Даны Стар – «Тайная дочь президента», первую в серии «Единственная для президента». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Эммой Бородиной. –Это мой ребёнок? Мой?! Что он делает в детском доме и кто мать?! В шоке подхватываю темноволосую малышку на руки. На меня большими кукольными глазами смотрит моя маленькая копия. Глаза. Нос. Губы. Волосы. Всё моё. –Мама девочки в больнице… – с грустью поясняет воспитатель.– Врачи делают всё возможное! Но… –Господин президент, вертолёт уже ждёт, встреча с японцами через два часа,– поторапливает меня мой зам, но я весь на взводе. Кто мог от меня залететь, да ещё и шесть лет скрывать от меня то, что принадлежит мне?! –Имя. Хочу услышать её имя! –Полина Агафонова. Девочка из прошлого… Которая работала в моём доме горничной и в которую я влюбился намертво как мальчишка. Пока однажды она меня не предала и не сбежала. Как выяснилось сейчас, с моим ребёнком в животе… На счету актрисы Эммы Бородиной роли в российских популярных сериалах и фильмах, в том числе “Закрытая школа”, “Час Волкова”, “Братья Карамазовы” и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как “Страховщик (2014)”, “Терминатор: Генезис(2015)”, “Миссия невыполнима: Племя изгоев(2015)”, “Обитель зла: Последняя глава(2016)”, “Союзники(2016)”, “Бегущий по лезвию 2049(2017)” и многих других. Внимание! Содержит нецензурную брань.



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