Тайна русского слова. Василий Ирзабеков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта удивительная книга обращается к теме, о которой мало пишут в наши дни,– к таинственной, созидающей силе слова. Осознаeм ли мы, что в каждом слове, которое мы произносим, либо отблеск Вечности, Творения мира Божиим Словом, либо разрушительная энергия демонического воздействия? Как очистить живую реальность великого русского языка от греховных искажений?…



Тайна русского слова слушать на видеосервисе Wink.