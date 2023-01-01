Тайна повесы. Джулия Куин (книга, 2004) слушать онлайн

Сюжет

Как долго можно сопротивляться страсти к той единственной, которую любил всю жизнь? Год за годом светский повеса и обольститель, потерявший счет своим победам, Майкл Стерлинг скрывал за показной веселостью и легкомыслием сердечную рану – тайную любовь к Франческе Бриджертон, верной и доброд�етельной жене его кузена, графа Килмартина. Но кузен внезапно умер – и теперь Майкл получает всю его собственность, графский титул, а вместе с тем и долгожданный шанс добиться Франчески. Но, снедаемый терзаниями совести за то, что занял положение брата, Майкл гонит от себя даже мысли об обольщении вдовы, к тому же она и сама относится к нему исключительно как к другу.



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