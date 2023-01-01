Тайна мальчика из джунглей. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Загадки сыпятся на Мейзи со всех сторон, только успевай их решать (а заодно выполнять поручения бабушки). Вот например, кто этот мальчик, выступающий под именем «Сын темных джунглей», почему он следит за профессором Тобином и при чем тут огромная маска с красными перьями, которую ученый привез �из экспедиции в самые настоящие джунгли?!



Тайна мальчика из джунглей слушать на видеосервисе Wink.