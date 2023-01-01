WinkАудиокнигиТайна мальчика из джунглей. Холли Вебб
Тайна мальчика из джунглей. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн
6.82020, Аудиокнига
Детская литература, Детективы118 мин12+
Сюжет
Загадки сыпятся на Мейзи со всех сторон, только успевай их решать (а заодно выполнять поручения бабушки). Вот например, кто этот мальчик, выступающий под именем «Сын темных джунглей», почему он следит за профессором Тобином и при чем тут огромная маска с красными перьями, которую ученый привез �из экспедиции в самые настоящие джунгли?!
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