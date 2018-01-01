WinkАудиокнигиТайна красного чемодана. Анри Магог
Тайна красного чемодана. Анри Магог (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Детективы430 мин12+
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Сюжет
«Тайна красного чемодана» – дебютный роман Анри Магог и единственная его книга, переведенная на русский язык. На железнодорожных путях найден обезображенный труп некоего богатого джентльмена. Расследованием преступления занимается дилетант – молодой клерк Антонин, живущий на одной лестничной площадке со знаменитым частным сыщиком Падди Вельгоном. Взяв на себя обязанность во время отъезда детектива принимать всех приходящих к нему посетителей, он однажды не избежал соблазна немного «поиграть в сыщика» и занялся расследованием вышеупомянутого дела. К чему все это привело, вы сможете узнать, прослушав аудиокнигу «Тайна красного чемодана». Продюсер издания: Владимир Воробьeв ©
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