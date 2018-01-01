Тайна красного чемодана. Анри Магог (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Тайна красного чемодана» – дебютный роман Анри Магог и единственная его книга, переведенная на русский язык. На железнодорожных путях найден обезображенный труп некоего богатого джентльмена. Расследованием преступления занимается дилетант – молодой клерк Антонин, живущий на одной лестничной площадке со знаменитым частным сыщиком Падди Вельгоном. Взяв на себя обязанность во время отъезда детектива принимать всех приходящих к нему посетителей, он однажды не избежал соблазна немного «поиграть в сыщика» и занялся расследованием вышеупомянутого дела. К чему все это привело, вы сможете узнать, прослушав аудиокнигу «Тайна красного чемодана». Продюсер издания: Владимир Воробьeв ©



Тайна красного чемодана слушать на видеосервисе Wink.